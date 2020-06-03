В Чувашии за сутки выявили еще 87 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Чувашии выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 3 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике заразились 3148 человек, 1369 из которых уже выздоровели, а 14 - скончались. По последним данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находятся 3016 граждан. Проведено более 60,7 тысяч тестов на COVID-19.

- В Чувашии развернуты 1477 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Свободных коек 161, - сообщали накануне в Минздраве региона.

Обновленных данных ведомство пока не опубликовало.