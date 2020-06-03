2020-06-03T11:35:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 98 граждан

За минувшие сутки в регионе скончались еще двое ранее зараженных человека
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в области выявлено 2770 случаев заболевания COVID-19.С начала пандемии в области выявлено 2770 случаев заболевания COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным в Ульяновской области выявлено 2770 случаев коронавируса. 98 последних зараженных были выявлены за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов.

- Мы продолжаем работу по наращиванию лабораторнои базы региона, которая с начала мая выросла в полтора раза. Если на 1 мая мы делали около 1 тысячи тестов на коронавирус, то к сегодняшнему дню подошли с цифрои порядка 2,5 тысяч лабораторных тестов в сутки. Усилили мы и работу по тестированию медицинских работников. Только за неделю число тестов увеличено на еще на 500 штук в сутки. За последнюю неделю нами протестировано 3 195 медиков из группы риска, что составляет 75% от их числа, - заметил на своей соцстранице Морозов. - Поставил задачу в течение недели выи ти на стопроцентныи контроль всех медицинских работников, сталкивающихся с коронавируснои инфекциеи .

Отметим, что на данный момент 832 ранее зараженных пациента в регионе выздоровели, 12 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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