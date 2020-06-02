Актер Шамиль Хаматов: «Счастье – это гармония внутри»

1 июня на ТНТ начался показ драматической комедии Андрея Джунковского «БИХЭППИ» – сериала о людях, у которых есть все для счастья, а счастья нет. Главную роль – врача-онкогинеколога Аркадия, который возвращается вместе с семьей из Америки в Москву – сыграл уроженец Казани, актер Шамиль Хаматов. На родине Аркадия ждет высокая должность медицинского директора частной клиники, но сможет ли он, идеалист и талантливый доктор, не сломаться в мире интриг между врачами и высокопоставленными пациентами?

Мы поговорили с Шамилем Хаматовым о съемках в «БИХЭППИ» и о том, как он для себя понимает счастье.

Фото: ТНТ

- Для вас «БИХЭППИ» – в первую очередь комедия или драма? Или невозможно сказать однозначно?

- На мой взгляд, это трагикомедия. Трагедия в том, что люди, ищущие счастье в материальном мире, прекрасно понимают, что его там нет, но все равно продолжают его там искать. И от этого рождается юмор, комичность, узнаваемость ситуаций, которые преследуют нас в повседневной жизни. Например, совершенно не смешное, на первый взгляд, событие, может вызывать улыбку у человека, наблюдающего его со стороны. Как говорил один из героев А.П. Чехова: «Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение, вдруг, ни с того ни с сего. По-прежнему, смеешься над ними, считаешь пустяками, и всё же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться».

- Когда вы готовились к съемкам, обсуждали ли вы с режиссером референсы к вашему персонажу? Показалось, что образ врача, который сомневается и борется за правду, отсылает к классической литературе…

- Конечно, Андрей Джунковский рассказывал нам о сериалах-референсах, но они касались скорее истории в целом, а не только моего героя. Что касается характера Аркадия – это мое внутреннее ощущение передалось на экран.

Фото: ТНТ

- Насколько для вас важно обсуждать вашего персонажа с режиссером, «докручивать» что-то в его характере уже на этапе съемок?

- Очень важно, тем более, когда рядом есть такой режиссер, как Андрей, который всегда готов помочь и направить тебя. И я уверен, что хороший режиссер всегда лучше знает, какими должны быть персонажи его истории.

- Расскажите про работу с ним.

- Работая с Андреем, хочется почаще к нему обращаться, потому что чувствуешь, что он ведет тебя в правильном направлении, которое он видит, а не просто командует – «скажи так, сделай так – потому что я так вижу». Андрей видит историю в ее целостности, понимает каждого персонажа в отдельности, понимает, как герои должны между собой взаимодействовать.

- Как вам кажется, чего вашему персонажу не хватает для счастья? Почему ваш персонаж, врач Аркадий, не может чувствовать себя счастливым в тех условиях, какие у него есть?

- Потому что когда нет гармонии внутри, то счастье не заполняет внутреннюю пустоту. Думаю, это у всех так. Когда ты в гармонии сам с собой, даже несмотря на жизненные проблемы, ты все равно счастлив – от того, что ты живешь, дышишь, наслаждаешься миром вокруг. А когда этой гармонии нет, то все кажется серым, неинтересным. Пропадает желание открывать для себя что-либо новое. Думаешь только о тех проблемах, которые не дают тебе жить спокойно. Думаешь, что вот сейчас я поменяю среду обитания или куплю новую машину, у меня будет хорошая работа – и я стану счастливым. Но все это не дает возможности быть счастливым, потому что в первую очередь нужно разбираться с самим собой, пытаться принимать этот мир таким, какой он есть, со всеми его проблемами и несправедливостями.

- «Счастье в стране лентяев и негодяев» – один из мотивов сериала. Вы согласны с такой формулировкой? Согласны ли с тем, что счастье в России всегда связано с преодолением, хождением по головам?

- Нет, я не согласен. Может быть, я и лентяй, но надеюсь, что я не негодяй (смеется). Но при этом я счастливый человек. А что касается преодоления – в любой стране есть свои проблемы, которые нужно преодолевать. Да, наверное, в чем-то жизнь в нашей стране сложная, но при этом мы получаем неплохие бонусы, например, от природы, в которой мы живем. Когда я возвращаюсь на машине из маленьких европейских стран, то, сидя за рулем, очень люблю смотреть по сторонам – получаю огромное удовольствие. Невозможно не любить эти бескрайние пространства, они наполняют ощущением свободы и воздуха.

Повторюсь, счастье, как мне кажется, – это в первую очередь гармония внутри. А преодоление препятствий и проблем – нормальная часть человеческой жизни. Так она и строится.

Что касается хождения по головам – это про карьеру, про мир материальных ценностей. На мой взгляд, этот мир не соприкасается со счастьем. Можно быть нищим бродягой, но при этом быть счастливым человеком.

- Были ли у вас мысли, что за счастьем надо уезжать из России в другую страну? Почему вы все-таки не сделали этого?

Такие мысли были, но это не касалось поиска счастья. Россия здесь ни при чем. Я несколько месяцев жил в другой стране, потому что мне было интересно изучать культуру и людей. Но я понял, что в России мне комфортнее. Даже несмотря на то, что у меня не было языкового барьера.

- Вы сниметесь в том числе и в короткометражном кино. Что вам дают съемки в них? Вы согласны, что короткометражки – это пространство для эксперимента?

Во-первых, для меня очень важно не терять связь с молодым поколением. Несмотря на то, что мне 34 года и я тоже считаю себя довольно молодым человеком. В кино приходят двадцатилетние, и мне всегда интересно послушать, чем они живут. Конечно, это и поле для экспериментов, но в первую очередь – это колоссальная возможность внутреннего развития, сопричастности ко всему, что приносит с собой очень интересное новое поколение.

«БИХЭППИ» – по будням в 22:00 на ТНТ