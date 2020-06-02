«Тракторные заводы» в Чувашии – о ситуации с энергоснабжением

В рамках указаний Президента Российской Федерации Владимира Путина и поручений Председателя Правительства в 2016-2017 гг. на период стабилизации финансового состояния и обеспечения бесперебойного функционирования ключевых предприятий Концерна «Тракторные заводы» был разработан проект реструктуризации Компании.

До реализации данного проекта предприятия Концерна (АО «Промтрактор», ПАО «ЧАЗ», АО «Промтрактор-Вагон») накопили с 2015 г. значительный объем задолженности перед гарантирующим поставщиком ООО «ЧЭСК» в размере 1 670 млн. руб., на которую поставщик выставил пени и штрафы в размере 715 млн. руб. При этом в 2017 г. Государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» была запущена дефолтная стратегия в отношении предприятий Концерна, предполагающая введение процедур банкротства. На сегодняшний день данные предприятия находятся в процедуре банкротства, а указанная задолженность включена в реестр кредиторов. Погашение требований кредиторов по сложившейся задолженности осуществляется арбитражным управляющим строго в очередности, установленной федеральным законодательством.

В настоящее время предприятия Концерна прилагают значительные усилия для снижения энергопотребления, но одновременно с этим на экономику предприятий негативно влияет постоянный рост цены на электроэнергию. Так, цена на электроэнергию в 2019г. выросла на 9% относительно 2018г., что значительно выше уровня инфляции. В I квартале 2020 г. предприятия Концерна снизили объем потребляемой электроэнергии на 5%. При этом, расходы на электричество увеличились из-за резкого роста тарифов – на 4%. В то же время АО «Промтрактор» не использует сети межрегиональной распределительной сетевой компании при транспортировке электроэнергии, но оплачивает тариф МРСК, что делает предприятие менее конкурентоспособным.

С 1 мая 2019 года предприятия Концерна не имеют договора с ООО «ЧЭСК» и получают электрическую энергию по договору энергоснабжения, заключенному с ООО «Трансэнергопром». Несмотря на наращивание объемов производства в 2019 г. (товарный выпуск в 2,3 раза превысил уровень 2018г.), в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 снизились показатели реализуемой продукции, что не позволило в апреле предприятиям Концерна своевременно произвести в полном объеме платежи за электрическую энергию в адрес компании «Трансэнергопром».

Напомним, что Концерн «Тракторные заводы» является системообразующей организацией на федеральном уровне. В настоящее время руководством «Тракторных заводов» уже подготовлен ряд предложений по обеспечению выполнения денежных обязательств в полном объеме, в том числе направлено предложение по выходу из сложившейся ситуации в адрес руководства ПАО «РусГидро». Кроме того, Концерн обратился в финансовые организации на предмет предоставления кредита предприятиям для пополнения оборотных средств. Также ООО «МИГ «КТЗ» планирует воспользоваться иными мерами государственной поддержки, осуществляемой на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, руководством Концерна подготовлено обращение в адрес Правительства Чувашской Республики о переносе сроков уплаты налогов. Компания также планирует обратиться в Правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики с заявкой о предоставлении мер государственной поддержки системообразующим организациям в сложившихся неблагоприятных социально-экономических условиях.