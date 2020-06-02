2020-06-02T11:55:43+03:00
Коронавирус Covid-19

На 2 июня 2020 года в Татарстане коронавирус победили еще 124 человека

Число выздоровевших с начала пандемии в республике достигло 2 814 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 3297 зараженных COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 3297 зараженных COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 2 июня, в Татарстане из больниц были выписаны 124 человека, ранее заразившихся коронавирусом. Все они выздоровели.

По информации регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся более 2,4 тысяч человек. С начала пандеми ив Татарстане было проведено 157,3 тысяч тестов на COVID-19.

Всего в республике выявили 3297 случаев заболевания коронавирусом. 10 инфицированных скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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