На 2 июня 2020 года в Татарстане коронавирус победили еще 124 человека
Число выздоровевших с начала пандемии в республике достигло 2 814 человек
С начала пандемии в республике выявили 3297 зараженных COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 2 июня, в Татарстане из больниц были выписаны 124 человека, ранее заразившихся коронавирусом. Все они выздоровели.
По информации регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся более 2,4 тысяч человек. С начала пандеми ив Татарстане было проведено 157,3 тысяч тестов на COVID-19.
Всего в республике выявили 3297 случаев заболевания коронавирусом. 10 инфицированных скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU