На 2 июня 2020 года в Татарстане коронавирус победили еще 124 человека

По данным на 2 июня, в Татарстане из больниц были выписаны 124 человека, ранее заразившихся коронавирусом. Все они выздоровели.

По информации регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, под медицинским наблюдением в республике сейчас находятся более 2,4 тысяч человек. С начала пандеми ив Татарстане было проведено 157,3 тысяч тестов на COVID-19.

Всего в республике выявили 3297 случаев заболевания коронавирусом. 10 инфицированных скончались.