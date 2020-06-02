2020-06-02T11:34:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл коронавирус диагностировали еще 39 людями

Большинство из них - жители Йошкар-Олы
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе заразились 1854 человека, 1445 из которых уже выздоровели, а 13 - скончались.С начала пандемии в регионе заразились 1854 человека, 1445 из которых уже выздоровели, а 13 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 39 граждан Марий Эл. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство из них - жители Йошкар-Олы (13). Оставшиеся из Волжска (7), Горномарйиского района (5), Моркинского района (4), Волжского района (3), Куженерского района (2), Сернурского района (2), Звениговского района (1), Мари-Турекского района (1) и Медведевского района (1).

Так, с начала пандемии в Марий Эл заразились 1854 человека, 1445 из которых уже выздоровели, а 13 - скончались.

- В инфекционных стационарах республики лечится 527 человек. Из них с пневмонией – 492, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 221. В тяжелом состоянии 160 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 364, легкой степени тяжести – 3. На искусственной вентиляции легких – 10 пациентов, 179 нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в Минздраве республики.

В частности в инфекционном и перепрофилированных отделениях горбольницы Йошкар-Олы лечатся 233 пациента, у 228 - пневмония, коронавирусом – 107, в тяжелом состоянии – 129 человек, в состоянии средней степени тяжести – 104. Шесть пациентов на ИВЛ, а 95 нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 8 детей в состоянии средней степени тяжести, 2 из них - с коронавирусом.

В Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн на лечении 58 пациентов, из них 53 – с пневмонией. Тяжелых – 2 пациента, в состоянии средней степени тяжести 56. На ИВЛ находится 1 человек, в кислородной поддержке нуждаются 9, с коронавирусом – 11.

В Звениговской ЦРБ находятся 27 пациентов с пневмонией, с коронавиурсом – 7. В кислородной поддержке нуждаются 26 человек. В тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии средней степени тяжести – 23.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы лечатся 24 пациента. С коронавирусом – 20. Тяжелых - 3, в состоянии средней степени тяжести – 18, легкой степени тяжести - 3.

В инфекционном отделении Волжской ЦРБ лечатся 49 пациентов. С коронавирусом – 19. В тяжелом состоянии - 12, в состоянии средней степени тяжести – 37. В кислородной поддержке нуждаются 19 человек.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 57 пациентов. С коронавирусом – 19 человек. У 56 - пневмония. В тяжелом состоянии 3 пациента, 54 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 16 человек.

В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находится 71 пациент, 51 из них – с пневмонией. 7 - в тяжелом состоянии, 64 - в состоянии средней степени тяжести. Три пациента на ИВЛ, 9 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 36 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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