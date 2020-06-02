На 2 июня в Чувашии зафиксировали 88 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Чувашии выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заболели 3061 человек, 1319 из которых уже выздоровели, 14 - скончались.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии под медицинским наблюдением сейчас находится 1 591 гражданин. Проведено более 59 тысяч тестов на коронавирус.