На 2 июня в Чувашии зафиксировали 88 новых случаев коронавируса
Число зараженных в республике превысило отметку в 3 тысячи
1319 ранее зараженных уже выздоровели, 14 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Чувашии выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заболели 3061 человек, 1319 из которых уже выздоровели, 14 - скончались.
По последним данным Роспотребнадзора Чувашии под медицинским наблюдением сейчас находится 1 591 гражданин. Проведено более 59 тысяч тестов на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU