2020-06-02T11:02:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Ульяновской области на 2 июня 2020 года: заразились еще 105 человек

Всего с начала пандемии в регионе выявили 2672 случаев COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство зараженных - жители Ульяновска (1314 человек).Большинство зараженных - жители Ульяновска (1314 человек).Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние новости о коронавирусе в Ульяновской области на 2 июня 2020 года: заразились еще 105 человек. Итого с начала пандемии в регионе было выявлено 2 672 случая COVID-19.

Отметим, что большинство зараженных - жители Ульяновска (1314 человек). В частности, 465 из них из Засвияжского района, 377 - из Заволжского района, 299 - от Ленинского района, 173 - из Железнодорожного района. Оставшиеся больные - жители Карсунского района (268), Димитровграда (144), Барышского района (125), Цильнинского района (82), Николаевского района (81), Мелекесского (76), Тереньгульского района (67), Инзенского района (59), Ульяновского района (51), Вешкайминского района (48), Майнского района (42), Чердаклинского района (39), Сенгилеевского района (39), Новомалыклинского района (37), Новоульяноска (37), Кузоватовского района (32), Старокулаткинского района (23), Старомайнского района (23), Сурского района (14), Павловского района (13), Радищевского района (11), Базарносызганского района (6).

ИСТОЧНИК KP.RU

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