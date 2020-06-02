2020-06-02T16:54:58+03:00
Происшествия

В Чувашии около предприятия "Химмаш" сотрудники ФСБ предотвратили теракт

Там был обнаружен тайник с самодельными бомбами
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовления к совершению террористического акта".Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовления к совершению террористического акта".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Вечером 1 июня жители Чебоксар и Новочебоксарска стали свидетелями спецоперации силовых органов. Полицейские оцепили площадку возле производственной площадки предприятия "Химмаш", отправляя автолюбителей в объезд. Те водители, что сумели проехать мимо, отмечали, что видели в поле неподалеку от предприятия группу мужчин, которая явно что-то разыскивала.

И только сейчас сотрудники следственного комитета Чувашии сообщили, что же там произошло. Дело в том, что во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ обнаружили около предприятия тайник. Там были найдены и изъяты самодельные взрывные устройства - бомбы. Опасную находку было решено уничтожить на месте.

- По факту нахождения тайника было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовления к совершению террористического акта", - добавили в следственном комитете Чувашии.

При этом о подозреваемых в организации тайника с бомбами, равно как и о задержанных, пока официально не сообщается.

СПРАВКА

Основная деятельность предприятия "Химмаш" – производство различного технологического оборудования для чебоксарских и российских предприятий нефтяного, нефтехимического, нефтегазового и металлургических отраслей промышленного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самозанятым Татарстана начали возвращать налог, уплаченный ими в 2019 году
За время весеннего санитарного двухмесячника 2020 в Татарстане экологи выписали штрафов на 5,3 миллиона рублей
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
В Казани нашли тело пропавшего Геннадия Богоуславского
В центральном парке Йошкар-Олы устанавливают новые аттракционы
У 34% работающих жителей Татарстана из-за коронавиурса снизилась зарплата
В рамках строительства 2 этапа Большого Казанского кольца начали укладывать трамвайные линии
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о возможности поэтапного открытия ТЦ в районах республики
Вышла из дома и пропала: в Ульяновске ищут женщину с белыми "африканскими косичками"
В Татарстане полицейские задержали иностранку с поддельным паспортом, которая везла наркотики
В российский план по восстановлению экономики вошло строительство платной автотрассы Москва – Казань
Казани отдельно дадут денег на дезинфекцию очагов коронавируса
Стала известна погода в Татарстане на начало июня 2020
В Ульяновске нашли пропавшую пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи
В Казани после аварии 17-летний велосипедист получил тяжелую травму головы
Несмотря на коронавирус в Чувашии администрация Алатырского района разрешала проводить поминки в кафе
Пляжный сезон 2020 в Чувашии: станет меньше мест для купания
Чаще всего жители Марий Эл заболевают коронавирусом именно дома
Новым замминистра спорта Чувашии стал тренер по карате
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку продуктов для малого бизнеса
В Йошкар-Оле два дня подряд будут отключать холодную воду
Пьяные уроки вождения: в Чебоксарах "Лада" съехала с дамбы в Волгу
Яруллин, Воронков и Артем Галимов остаются в «Ак Барсе»
Казанские ученые проверили переболевших коронавирусом на наличие у нас антител
В Ульяновской области иномарка врезалась в КАМАЗ: двое госпитализированы
Поэтессу Марину Карягину вычеркнули из списка на медаль в честь 100-летия чувашской автономии