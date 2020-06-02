В Чувашии около предприятия "Химмаш" сотрудники ФСБ предотвратили теракт

Вечером 1 июня жители Чебоксар и Новочебоксарска стали свидетелями спецоперации силовых органов. Полицейские оцепили площадку возле производственной площадки предприятия "Химмаш", отправляя автолюбителей в объезд. Те водители, что сумели проехать мимо, отмечали, что видели в поле неподалеку от предприятия группу мужчин, которая явно что-то разыскивала.

И только сейчас сотрудники следственного комитета Чувашии сообщили, что же там произошло. Дело в том, что во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ обнаружили около предприятия тайник. Там были найдены и изъяты самодельные взрывные устройства - бомбы. Опасную находку было решено уничтожить на месте.

- По факту нахождения тайника было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовления к совершению террористического акта", - добавили в следственном комитете Чувашии.

При этом о подозреваемых в организации тайника с бомбами, равно как и о задержанных, пока официально не сообщается.

СПРАВКА

Основная деятельность предприятия "Химмаш" – производство различного технологического оборудования для чебоксарских и российских предприятий нефтяного, нефтехимического, нефтегазового и металлургических отраслей промышленного комплекса.