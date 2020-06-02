2020-06-02T14:30:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Выход из кризиса после пандемии коронавируса обойдется Ульяновской области в 30 миллиардов рублей

Его план включает в себя пять разделов, содержащих в общей сложности более 100 мероприятий
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги будут выделены как из федерального, так и из регионального бюджетов. Еще часть средств составят частные инвестиции.Деньги будут выделены как из федерального, так и из регионального бюджетов. Еще часть средств составят частные инвестиции.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов утвердил план по выходу региона из кризиса после пандемии коронавируса. Говоря официальным языком, он включит в себя социальную поддержку и развитие рынка труда, общесистемные меры поддержки экономики, стимулирование инвестиций, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также секториальные меры поддержки.

Кстати, к последним отнесут помощь сферам строительства и ЖКХ, а также транспортной отрасли, агропромышленному комплексу и муниципальным образованиям.

Пять разделов плана содержат в себе в общей сложности более 100 различных мероприятий. На реализацию которых потребуется более 30 миллиардов рублей. Эти деньги будут выделены как из федерального, так и из регионального, бюджетов. А оставшееся сумма будет составлять частные инвестиции.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 2672 случая заражения коронавирусом. На плато регион пока не вышел. Ежедневное число зараженных продолжает расти.

На данный момент выздоровели лишь 753 ранее заболевших COVID-19 граждан. Еще 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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