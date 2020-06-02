Выход из кризиса после пандемии коронавируса обойдется Ульяновской области в 30 миллиардов рублей

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов утвердил план по выходу региона из кризиса после пандемии коронавируса. Говоря официальным языком, он включит в себя социальную поддержку и развитие рынка труда, общесистемные меры поддержки экономики, стимулирование инвестиций, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также секториальные меры поддержки.

Кстати, к последним отнесут помощь сферам строительства и ЖКХ, а также транспортной отрасли, агропромышленному комплексу и муниципальным образованиям.

Пять разделов плана содержат в себе в общей сложности более 100 различных мероприятий. На реализацию которых потребуется более 30 миллиардов рублей. Эти деньги будут выделены как из федерального, так и из регионального, бюджетов. А оставшееся сумма будет составлять частные инвестиции.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 2672 случая заражения коронавирусом. На плато регион пока не вышел. Ежедневное число зараженных продолжает расти.

На данный момент выздоровели лишь 753 ранее заболевших COVID-19 граждан. Еще 10 - скончались.