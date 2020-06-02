100-летие Чувашской автономии: программа мероприятий

Стала известна программа празднования 100-летия автономии республики Чувашия, которое отметят 24 июня. При этом в 2020 году данные мероприятия пройдут дважды - в июне (в усеченном формате) и августе (во время празднования Дня города Чебоксар).

ИЮНЬ

Начало праздника будет значимым, но не совсем массовым. Так, 23 июня в республике состоится открытие новых производств, а 24 числа - заседание Высшего экономического совета, на котором будет представлена программа социально-экономического развития региона на будущие пять лет. В этот же день планируется открыть после реконструкции Красную площадь в Чебоксарах, а также Площадь Победы и пешеходную аллею в Красных Четаях. Все это будет транслироваться в онлайн-режиме.

Также 24 июня в Национальном музее откроется выставка костюмов “Золотая россыпь веков”. Экспозиция пробудет в республике несколько месяцев.

АВГУСТ

- Основные праздничные мероприятия мы предлагаем совместить с днем города столицы Чувашии, провести их в третью неделю августа. Мы прогнозируем уже выход из третьего этапа снятия ограничений, и третья неделя августа – это более реально с точки зрения проведения мероприятий, - заявила вице-премьер Чувашии Алла Салаева.

Так, 13 августа старт празднику даст театр под открытым небом. Все желающие смогут увидеть мюзикл “Нарспи”. А 14 и 15 числа на берегу Волги пройдет фестиваль “Берег классики”.

16 августа на Творческом бульваре в Чебоксарах развернется фестиваль «Таван Атал» и пройдет всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Вечером того же дня на обновленной Красной площади состоится театрализованное представление, выступление звезд эстрады, световое и лазерное шоу, гала-концерт международного фестиваля фейерверков «Асамат».

Несмотря на пандемию, не останутся жители Чувашии и без Чебоксарского международного кинофестиваля. Он будет проходить с 19 по 25 августа.