2020-06-01T17:16:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще 74 человека

Так, число выздоровевших в регионе достигло 2690
Алина ГАБДУЛИНА
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Под медицинским наблюдением в республике находятся более 2,4 тысяч человек.Под медицинским наблюдением в республике находятся более 2,4 тысяч человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Татарстане были выписано 74 ранее зараженных коронавирусом граждан. Так, число выздоровевших в республике достигло 2690. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным, под медицинским наблюдением в республике находятся 2410 человек. 28 039 граждан ранее были сняты с меднаблюдения.

С начала исследований в регионе было проведено 157 309 тестов на COVID-19. Положительный результат дали 3244 из них. Досмотрены 1903 рейса, 172 443 пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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