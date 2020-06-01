В Татарстане коронавирус победили еще 74 человека

За минувшие сутки в Татарстане были выписано 74 ранее зараженных коронавирусом граждан. Так, число выздоровевших в республике достигло 2690. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным, под медицинским наблюдением в республике находятся 2410 человек. 28 039 граждан ранее были сняты с меднаблюдения.

С начала исследований в регионе было проведено 157 309 тестов на COVID-19. Положительный результат дали 3244 из них. Досмотрены 1903 рейса, 172 443 пассажира.