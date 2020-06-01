2020-06-01T17:16:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировали 41 новый случай коронавируса

С начала пандемии в республике выявлено 1815 зараженных
Алина ГАБДУЛИНА
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1379 ранее инфицированных уже выздоровели, а 13 - скончались.1379 ранее инфицированных уже выздоровели, а 13 - скончались.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Марий Эл зафиксировали 41 новый случай заражения коронавирусом. 25 из них госпитализированы. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике заразились 1815 человек, 1379 из которых уже выздоровели, а 13 - скончались. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1608 граждан.

- В инфекционных стационарах республики лечится 502 человека. Из них с пневмонией – 457, с подтвержденной коронавирусной инфекцией 224. В тяжелом состоянии 160 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 331, легкой степени тяжести – 11. На искусственной вентиляции легких – 12 пациентов, 191 нуждается в кислородной поддержке, - сообщает местный Минздрав.

В ведомстве отмечают, что в инфекционном и перепрофилированных отделениях Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 217 пациентов, у 212 из которых - пневмония. С коронавирусом – 104. В тяжелом состоянии – 124 человека, в состоянии средней степени тяжести – 93. Восемь пациентов на ИВЛ, 96 нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ - 11 пациентов. 5 - с коронавирусом. 8 - в состоянии средней степени тяжести, 3 – легкой степени тяжести.

В Звениговской ЦРБ - 28 пациентов, 27 - с пневмонией. С коронавирусом – 7. В кислородной поддержке нуждаются 26. В тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии средней степени тяжести – 23, легкой степени тяжести – 1.

В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы - 24 пациента. С коронавирусом – 18. Тяжелых - 4, в состоянии средней степени тяжести – 18, легкой степени тяжести - 2.

В инфекционном отделении Волжской ЦРБ - 48 пациентов. С коронавирусом – 20. В тяжелом состоянии - 13, в состоянии средней степени тяжести – 35. В кислородной поддержке нуждаются 19 человек.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ - 58 пациентов. С коронавирусом – 20 человек. У 54 - пневмония. В тяжелом состоянии 6 пациентов, 52 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 17 человек.

В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ - 74 пациента, 53 из них – с пневмонией. 7 - в тяжелом состоянии, 64 - в состоянии средней степени тяжести, 3 – легкой степени тяжести. Три пациента на ИВЛ, 10 нуждаются в кислородной поддержке. С коронавирусом – 39 человек.

С начала исследований в республике проведен 42 541 тест на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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