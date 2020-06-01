В Чувашии коронавирус диагностировали еще 88 людям

За минувшие сутки в коронавирус подтвердился еще у 88 граждан Чувашии. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявили 2973 случая заражения COVID-19. 1272 человека выздоровели, 14 - скончались.

По последним данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1909 человек. Проведено более 56,9 тысяч тестов на коронавирус.