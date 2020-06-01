В Ульяновской области за сутки выявили еще 101 случай коронавируса

За минувшие сутки в Ульянвоской области выявили еще 101 случай заражения коронавирусом. Об этом на своей соцстранице сообщил глава региона Сергей Морозов. Так, с начала пандемии в области COVID-19 заболели 2567 человек, 713 из которых уже выздоровели, а 8 - скончались.

Отметим, что большинство зараженных - жители Ульяновска (1246 человек). В частности, 439 из них из Засвияжского района, 358 - из Заволжского района, 283 - от Ленинского района, 166 - из Железнодорожного района. Оставшиеся больные - жители Карсунского района (265), Димитровграда (143), Барышского района (123), Николаевского района (81), Цильнинского района (79), Мелекесского (74), Тереньгульского района (67), Ульяновского района (51), Вешкайминского района (48), Инзенского района (45), Майнского района (42), Чердаклинского района (39), Новомалыклинского района (37), Кузоватовского района (32), Сенгилеевского района (32), Старокулаткинского района (23), Старомашского района (22), павловского района (13), Сурского района (13), Радищевского района (11), Базарносызганского района (4),