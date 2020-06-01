В Татарстане коронавирусом заразились еще 50 человек

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 50 человек. Один из них вернулся из другого региона России, оставшиеся - контактировали с ранее заболевшими.

- 19 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому. У них лёгкая или бессимптомная форма, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство инфицированных - жители Казани (23 человека). Оставшиеся из Набережных Челнов (18), Нижнекамского района (3), Агрызского района (1), Буинского района (1), Высокогорского района (1), Камско-Устьинского района (1), Кукморского района (1), Мензелинского района (1).

Шести больным от 18 до 30 лет, 17 - от 30 до 50 лет, 12 - от 50 до 70 лет, 12 - от 60 до 70 лет, 3 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 3244 случая COVID-19. На данный момент 2690 зараженных выздоровели, 10 - скончались.