2020-06-01T17:16:18+03:00
Общество

Натянули ковер и поймали: в Марий Эл соседи спасли из горящей квартиры мать с двумя детьми

После того, как все обстоятельства будут выяснены, будет рассмотрен вопрос о награждении спасших семью людей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Семью спасли еще до приезда пожарных.Семью спасли еще до приезда пожарных.Фото: Ольга Крыльцова
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В воскресенье, 31 мая, загорелся подъезд многоквартирного дома на улице Новостройки в поселке Ургакш Советского района. Его жильцы вышли на улицу еще до прибытия пожарных. Тогда они услышали крики о помощи. В квартире на втором этаже находились мать и двое ее малолетних детей. Покинуть дом они не могли - горела их лестничная площадка. Единственным выходом стало окно.

- Соседи натянули ковер и поймали обоих малышей. Никто из них не пострадал. Мама при прыжке получила перелом руки, к счастью, её жизни на данный момент ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

К этому моменту на место прибыли пожарные, которые установили, что загорелись деревянные элементы внутренней отделки лестничного марша и лежащие там вещи.

- Одновременно с тушением огня пожарные проводили эвакуацию жильцов квартир первого этажа, которые не успели выйти на улицу самостоятельно. 6 человек было успешно выведено на свежий воздух, - отмечают в МЧС Марий Эл.

Последствия пожара. Фото: МЧС Марий Эл

Последствия пожара. Фото: МЧС Марий Эл

"Комсомолка" узнала о том, планируется ли награждать соседей, которые спасли женщину и ее детей.

- Пока идет полная проверка всех фактов и обстоятельств с пожаром. После подтверждения всех данных и установления конкретного списка лиц будет рассмотрен вопрос о награждении, - ответила "КП" пресс-секретарь МЧС Марий Эл Олеся Несина.

Что же касается причины возникшего пожара, то, предварительно, в поселке был сильный ветер, который оборвал электрические провода, вследствие чего возникло короткое замыкание электропроводки, искры от которого попали на горючие материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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