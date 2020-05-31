2020-05-31T11:23:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявили 41 новый случай коронавируса

Большинство из них зафиксировано в Йошкар-Оле
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике заразилось 1774 человека.С начала пандемии в республике заразилось 1774 человека.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В воскресенье, 31 мая, стало известно, что коронавирусом заразился еще 41 гражданин Марий Эл. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство новых случаев заражения пришлись на Йошкар-Олу (24). Оставшиеся заболели в Медведевском районе (7), Волжске (4), Горномарийском районе (2), Волжском районе (1), Килемарском районе (1), Советском районе (1) и Юринском районе (1).

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 1774 случая COVID-19. 1370 ранее инфицированных человек уже выздоровели, 13 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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