В Марий Эл выявили 41 новый случай коронавируса

В воскресенье, 31 мая, стало известно, что коронавирусом заразился еще 41 гражданин Марий Эл. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство новых случаев заражения пришлись на Йошкар-Олу (24). Оставшиеся заболели в Медведевском районе (7), Волжске (4), Горномарийском районе (2), Волжском районе (1), Килемарском районе (1), Советском районе (1) и Юринском районе (1).

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 1774 случая COVID-19. 1370 ранее инфицированных человек уже выздоровели, 13 - скончались.