За минувшие сутки в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 87 граждан. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлено уже 2885 случаев COVID-19.1242 зараженных уже выздоровели, 14 - скончались. По последним данным местного Роспотребнадзора под медицинским наблюдением находятся 1623 человека. Проведено более 56.9 тысяч тестов на коронавирус.