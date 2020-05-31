2020-05-31T11:05:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирус подтвердился еще у 87 граждан

Число зараженных в республике выросло до 2885
Алина ГАБДУЛИНА
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1242 ранее зараженных граждан уже выздоровели, 14 - скончались.1242 ранее зараженных граждан уже выздоровели, 14 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 87 граждан. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике выявлено уже 2885 случаев COVID-19.1242 зараженных уже выздоровели, 14 - скончались. По последним данным местного Роспотребнадзора под медицинским наблюдением находятся 1623 человека. Проведено более 56.9 тысяч тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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