2020-05-31T11:10:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области коронавирус диагностировали еще 97 гражданам

Число выявленных случаев заражения достигло 2466
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 713 ранее инфицированных выздоровели, 8 - скончались.На данный момент 713 ранее инфицированных выздоровели, 8 - скончались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным в Ульяновской области выявлено 2466 случаев коронавируса. О 97 последних зараженных стало известно в воскресенье, 31 мая.

- Продолжает фиксироваться групповая заболеваемость в медицинских учреждениях. Семь из них, где очаги возникли еще в апреле, уже сняты с наблюдения, пять остаются под наблюдением Роспотребнадзора. Еще один новый очаг, к сожалению, возник в Инзенской районной больнице, - заявил на своей соцстранице глава региона Сергей Морозов.

На данный момент 713 ранее инфицированных выздоровели, 8 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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