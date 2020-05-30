На 30 мая в Чувашии зафиксированы 2 смерти от коронавируса
Всего за сутки выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19
Количество смертей от коронавирсуа в Чувашии с начала пандемии достигло 14.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на эту субботу, в Чувашии было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Также за последние сутки в республики было зафиксировано еще два летальных случая от COVID-19.
За этот же период из больниц с данным диагнозом было выписано 25 пациентов. Всем им удалось излечиться.
В итоге на 30 мая с начала пандемии в Чувашии выявили 2798 случаев коронавируса, 1212 зараженных уже выздоровели, 14 - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU