На 30 мая в Чувашии зафиксированы 2 смерти от коронавируса

По данным на эту субботу, в Чувашии было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Также за последние сутки в республики было зафиксировано еще два летальных случая от COVID-19.

За этот же период из больниц с данным диагнозом было выписано 25 пациентов. Всем им удалось излечиться.

В итоге на 30 мая с начала пандемии в Чувашии выявили 2798 случаев коронавируса, 1212 зараженных уже выздоровели, 14 - скончались.