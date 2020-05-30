2020-05-30T11:04:43+03:00
Общество

На 30 мая в Чувашии зафиксированы 2 смерти от коронавируса

Всего за сутки выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Количество смертей от коронавирсуа в Чувашии с начала пандемии достигло 14.Количество смертей от коронавирсуа в Чувашии с начала пандемии достигло 14.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По данным на эту субботу, в Чувашии было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Также за последние сутки в республики было зафиксировано еще два летальных случая от COVID-19.

За этот же период из больниц с данным диагнозом было выписано 25 пациентов. Всем им удалось излечиться.

В итоге на 30 мая с начала пандемии в Чувашии выявили 2798 случаев коронавируса, 1212 зараженных уже выздоровели, 14 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В конце дня нет сил стоять на ногах, своих родных не видел два месяца»: новосибирский врач-инфекционист о борьбе с коронавирусом
Каждый день он проводит по 5 часов с больными COVID-19, ему грустно, что пациенты бывают агрессивны, а молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции
Новости 24
В Татарстане у Юрьевских пещер ищут парня, который сорвался с 200-метрового обрыва
Кормили фруктами чуть ли не на убой, чтобы они не испортились: в Татарстане выявили нарушения в детсадах
У въезда в Казань полицейские поймали курьера с более чем килограммом героина
В Казани экс-сотрудников почты будут судить за кражу посылок на 3,2 миллиона рублей
Последний звонок в Казани 2020: линейки пройдут в онлайн-режиме
Для аэропорта Йошкар-Олы ищут нового директора
В Казани ликвидированы свалки на территории Русско-Немецкой Швейцарии
В Чувашии спасли мужчину, который решил поплавать в Волге, но не справился с течением
Выборы президента Татарстана 2020: все участки для голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты
Речная навигация в Чебоксарах откроется 20 июня
На татарстанца могут завести уголовное дело за хранение 4 артиллерийских снаряда времен Гражданской войны
С 1 июня в Марий Эл начнется ослабление ограничительных мер, введенных из-за коронавируса
Рустам Минниханов подтвердил выдвижение на новый президентский срок
Прокурор Татарстана поручил провести проверку информации об очередях в инфекционную больницу в Набережных Челнах
Пик безработицы Татарстан преодолел в начале мая 2020
В Татарстане электронные трудовые книжки решили оформить 30 тысяч работников
В Чебоксарском районе во время пожара погиб 58-летний мужчина