2020-05-30T10:55:10+03:00
Общество

В Татарстане выявлено 63 новых случая коронавирса

Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки в республике не зафиксировано
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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По данным на 30 мая, в Татарстане было выявлено 63 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением инфекции. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки в республике не зафиксировано.

При этом можно отметить положительную динамику – за последний день 63 заболевших против 103 выздоровевших от коронавируса. Все эти люди были выписаны из больницы.

Возвращаясь же к заболевшим, стоит отметить, что все новые случаи контактные и лишь один завозной.

- 14 человек госпитализировано, 49 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой, - сообщает региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Что же касается географии инфекции, то новые случаи COVID-19 были за последние сутки зафиксированы: Казань (42), Набережные Челны (8), Арский (1), Атнинский (2), Буинский (1), Елабужский (1), Зеленодольский (1), Нижнекамский (3), Новошешминский (1), Сабинский (1), Тукаевский (2) районы.

Итого на 30 мая в Татарстане (по нарастанию) зарегистрировано 3142 случая COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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