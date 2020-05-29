2020-05-29T13:40:38+03:00
Коронавирус Covid-19

На 29 мая в Чувашии коронавирус диагностировали еще у 83 человек

За минувшие сутки в регионе выздоровели 92 ранее инфицированных пациента
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 2709 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 2709 случаев COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Чувашии коронавирус подтвердился еще у 83 человек. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также накануне в республике были выписаны 92 ранее инфицированных пациента. Новых летальных случаев связанных с коронавирусом зафиксировано не было.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии выявили 2709 случаев COVID-19. 1187 зараженных уже выздоровели, 12 - скончались. По последним данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1909 человек.

В республике проведено более 53,6 тысяч тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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