2020-05-29T13:40:38+03:00
Общество

"Регион пока не готов к послаблению ограничительных мер": в Ульяновской области выявили 75 новых случаев коронавируса

Число зараженных в регионе достигло 2271
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе выявлен 2271 случай заражения COVID-19.С начала пандемии в регионе выявлен 2271 случай заражения COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Ульяновской области выявлен 2271 случай заражения коронавирусом. О 75 последних зараженных стало известно сегодня, 29 мая.

- Общая нестабильность ситуации с заболеваемостью демонстрирует, что область пока не готова к послаблению ограничительных мер, - заметил на своей странице в соцсети глава региона Сергей Морозов, который еще накануне говорил о том, что правительство задумывается о смягчении ограничительных мер, и область выходит на плато.

После Морозов заявил, что до 14 июня продлевается действие последней редакции Указа о повышенной готовности, в котором закреплены следующие меры:

- Приостановка деятельности организаций общепита, за исключением дистанционной торговли и обслуживания на вынос, а также фитнес-клубов, кинотеатров, детских развлекательных площадок.

- Обязательное соблюдение социальной дистанции между людьми и использование средств индивидуальной защиты в местах торговли и общественном транспорте.

- Обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан группы риска. Для остальных самоизоляция носит рекомендательный характер.

- Обязательное проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах, а также соблюдение организациями, предоставляющими услуги населению, установленных санитарно-гигиенических требований.

На данный момент в Ульяновской области 643 ранее зараженных человека выздоровели, 8 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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