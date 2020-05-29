Академия труда и социальных отношений - пропуск в успешную жизнь

Уважаемый абитуриент! Если ты находишься в процессе выбора своего будущего – знай, что Академия труда и социальных отношений – это твой пропуск в успешную жизнь.

И вот почему:

Ты получишь качественное образование по самым востребованным специальностям. Академия труда и социальных отношений – признанный на федеральном и международном уровне вуз практических знаний. Диплом АТиСО станет твоим социальным лифтом! Академия осуществляет образовательную и научную деятельность в 12 филиалах, расположенных в регионах России, в том числе и в Казани.

Академия реализует социально-ориентированную ценовую политику, а это означает, ты получаешь лучшее соотношение стоимости и качества образования. Невысокая стоимость обучения по сравнению с государственными вузами, предоставляющими образовательные услуги идентичного качества, позволяет получить максимально доступное образование!

Доктора и кандидаты наук, наш уникальный преподавательский состав – главный капитал академии и её филиалов! Тебе будут преподавать авторы известных книг и учебных пособий, лауреаты государственных премий, которые принимают непосредственное участие в подготовке федеральных законов, осуществляют комплекс международных учебных и научных программ, выпускают монографии по актуальным социально-экономическим вопросам и трудовому праву. Быть их студентом – гордость и привилегия!

Реальная производственная практика с последующим трудоустройством – ещё одно преимущество обучения в АТиСО.

Знай, что выпускники академии благополучно трудоустраиваются и успешно работают в Правительстве Российской Федерации, аппаратах Государственной Думы и Совета Федерации, во многих министерствах и ведомствах, в Федерации независимых профсоюзов России и отраслевых профсоюзах, в фондах, правоохранительных органах, налоговых инспекциях, банках, службах занятости, органах местного самоуправления и коммерческих компаниях и многое другое.

Приемная комиссия:

420012, г. Казань, ул. Муштари, 9Б (Дворец труда профсоюзов Республики Татарстан, вход со двора),

Проезд:

метро «Площадь Тукая», автобусы № 29, 90 до остановки ул. Л. Толстого

тел. 236-9486, 238-2357, 236-5560 (факс)

Сайт Академии труда и социальных отношений

e-mail: kazan@atiso.ru