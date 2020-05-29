2020-05-29T13:39:25+03:00
Общество

В Татарстане с 12 мая плату за детсады начислят с учетом посещаемости

Ее также снизят в большинстве групп
Олег ЛУГОВОЙ
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Данная мера поддержки татарстанских семей в период экономического кризиса потребуют выделения из республиканского бюджета около 2 миллиардов рублейДанная мера поддержки татарстанских семей в период экономического кризиса потребуют выделения из республиканского бюджета около 2 миллиардов рублей
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Сегодня, 29 мая, на очередном совещании премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что президент республики Рустам Минниханов принял решение о пересмотре структуры родительской платы за детсады.

Так, ее постоянная часть во время отсутствия детей в дошкольном учреждении будет снижена в 3-4 раза. Кроме того, в большинстве групп снизят и общий размер родительской платы.

Данная мера поддержки татарстанских семей в период экономического кризиса потребуют выделения из республиканского бюджета около 2 миллиардов рублей.

- Необходимо произвести все расчеты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учетом нового формата, - отметил Алексей Песошин.

Работа по формированию финансовой модели оплаты для всех видов групп детских садов находится на завершающем этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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