2020-05-29T13:55:06+03:00
Происшествия

В Марий Эл женщина пришла на рынок без медицинской маски и укусила полицейского

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина пыталась сбежать от полицейского, но тот смог ее догнать.Женщина пыталась сбежать от полицейского, но тот смог ее догнать.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На рынке в поселке Параньга одноименного района Марий Эл 38-летняя женщина стояла в очереди за продуктами. Несмотря на пандемию коронавируса и введенных в связи с ней ограничений, покупательница была без медицинской маски.

Ее отсутствие заметил местный участковый. Полицейский сообщил женщине, что она стала нарушителем перчаточно-масочного режима и начал составлять административный протокол. Покупательница решила сбежать. Но участковый догнал ее, тогда женщина укусила его за руку.

Как сообщили в следственном комитете Марий Эл, за этот поступок в отношении женщины также было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Является ли покупательница без медицинской маски больной коронавирусом, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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