В Марий Эл женщина пришла на рынок без медицинской маски и укусила полицейского

На рынке в поселке Параньга одноименного района Марий Эл 38-летняя женщина стояла в очереди за продуктами. Несмотря на пандемию коронавируса и введенных в связи с ней ограничений, покупательница была без медицинской маски.

Ее отсутствие заметил местный участковый. Полицейский сообщил женщине, что она стала нарушителем перчаточно-масочного режима и начал составлять административный протокол. Покупательница решила сбежать. Но участковый догнал ее, тогда женщина укусила его за руку.

Как сообщили в следственном комитете Марий Эл, за этот поступок в отношении женщины также было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Является ли покупательница без медицинской маски больной коронавирусом, не сообщается.