В Татарстане выписали еще 132 человека, переболевших коронавирусом

По данным на 29 мая, в Татарстане были выписаны еще 132 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Все они выздоровели.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2785 человек. 27 318 человек сняты с меднаблюдения, - сообщает региональный опрештаб по борьбе с инфекцией. - Проведен 143 601 тест на COVID-19. Досмотрено 1873 рейса - 171 031 пассажир.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 3079 случаев коронавируса. 2482 человека уже выздоровели, 10 - скончались.