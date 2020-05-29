2020-05-29T13:40:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане выписали еще 132 человека, переболевших коронавирусом

Так, число выздоровевших в регионе достигло 2482
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 3079 случаев заражения COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 3079 случаев заражения COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на 29 мая, в Татарстане были выписаны еще 132 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Все они выздоровели.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2785 человек. 27 318 человек сняты с меднаблюдения, - сообщает региональный опрештаб по борьбе с инфекцией. - Проведен 143 601 тест на COVID-19. Досмотрено 1873 рейса - 171 031 пассажир.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 3079 случаев коронавируса. 2482 человека уже выздоровели, 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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