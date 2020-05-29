Защитите себя и близких

Индивидуальный предприниматель Георгий Николаевич Анастасов запустил производство одноразовых защитных масок. Оборудование спроектировано по собственным разработкам и произведено в Республике Татарстан. Максимальная производственная мощность предприятия составляет более одного миллиона изделий в месяц. Сырьем для производства масок их полностью обеспечивает республиканское предприятие АО «Полиматиз». Маски будут реализованы населению через торгово-розничные сети Республики Татарстан.

В настоящее время ведется монтаж второй линии по производству одноразовых масок с носовым фиксатором. Также предприятие планирует получить регистрационное удостоверение, которое позволит им обеспечить одноразовыми масками лечебно-профилактические учреждения и аптечные сети республики.

Произведено в Республике Татарстан

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