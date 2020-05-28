В Татарстане выписаны еще 124 человека, у которых был диагностирован коронавирус
Число выздоровевших в республике выросло до 2350
Сейчас под медицинским наблюдением в республике находятся 2698 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели 3026 человек, 2350 из которых уже выздоровели. О 124 последних переболевших стало известно сегодня, 28 мая.
- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2698 человек. 27 118 селовек снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. - С начала пандемии проведено 139 157 тестов на COVID-19. Досмотрено 1859 рейсов, 170 505 пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU