"Бунт" вахтовиков в обсервации Казани: восемь человек отправили под арест

В Советском районном суде Казани рассмотрели административные дела по статье "Мелкое хулиганство". Участниками этих разбирательств стали 8 самых агрессивных и несговорчивых вахтовиков из Амурской области. Они устроили "бунт" в обсервации и пытались до окончания карантина по коронавирусу сбежать на улицу.

Напомним, 170 вахтовых рабочих из разных регионов привезли в Казань на самолете и поместили на 14 дней в местный санаторий "Ливадия". Вот только у части их видимо не выдержали нервы и они захотели уйти из обсервации. Выломали закрытую дверь, включили пожарную сигнализацию, а когда столкнулись с охранявшими санаторий правоохранителями, то игнорировали призыв разойтись по палатам. Самых агрессивных пришлось задержать.

Во время суда выяснилось, что на "бунт" вахтовиков толкнул тот факт, что в тот день они получили на руки отрицательные результаты тестов на коронавирус, а домой их никто в связи с этим не отпускал. Срок 14-дневного карантина еще не истек. Изрядно выпив вахтовики задумали "бунт" и восемь из них ответили за это перед законом.

Так, по решению суда самый непримиримый вахтовик задержится в Казани еще на 12 суток, в камере ИВС, под арестом. Такая же участь постигла и его четверых приятелей - каждому назначили по 10 суток ареста, еще троим - по 8 суток.

Сейчас, к слову, подсчитывается ущерб, который мужчины нанесли санаторию "Ливадия".