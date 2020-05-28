2020-05-28T13:04:48+03:00
Общество

"Бунт" вахтовиков в обсервации Казани: восемь человек отправили под арест

Часть своего вынужденного карантина они поведут в камерах ИВС
Софья ВАЛЕЕВА
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Задержанные мужчины добавили к сроку карантина еще и содержание в камерах ИВС.Задержанные мужчины добавили к сроку карантина еще и содержание в камерах ИВС.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Советском районном суде Казани рассмотрели административные дела по статье "Мелкое хулиганство". Участниками этих разбирательств стали 8 самых агрессивных и несговорчивых вахтовиков из Амурской области. Они устроили "бунт" в обсервации и пытались до окончания карантина по коронавирусу сбежать на улицу.

Напомним, 170 вахтовых рабочих из разных регионов привезли в Казань на самолете и поместили на 14 дней в местный санаторий "Ливадия". Вот только у части их видимо не выдержали нервы и они захотели уйти из обсервации. Выломали закрытую дверь, включили пожарную сигнализацию, а когда столкнулись с охранявшими санаторий правоохранителями, то игнорировали призыв разойтись по палатам. Самых агрессивных пришлось задержать.

Во время суда выяснилось, что на "бунт" вахтовиков толкнул тот факт, что в тот день они получили на руки отрицательные результаты тестов на коронавирус, а домой их никто в связи с этим не отпускал. Срок 14-дневного карантина еще не истек. Изрядно выпив вахтовики задумали "бунт" и восемь из них ответили за это перед законом.

Так, по решению суда самый непримиримый вахтовик задержится в Казани еще на 12 суток, в камере ИВС, под арестом. Такая же участь постигла и его четверых приятелей - каждому назначили по 10 суток ареста, еще троим - по 8 суток.

Сейчас, к слову, подсчитывается ущерб, который мужчины нанесли санаторию "Ливадия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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