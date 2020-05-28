2020-05-28T11:24:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На 28 мая в Марий Эл коронавирус диагностировали еще у 41 человека

Число зараженных в регионе выросло до 1643
Алина ГАБДУЛИНА
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1278 ранее зараженных выздоровели, а 10 - скончались.1278 ранее зараженных выздоровели, а 10 - скончались.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На 28 мая в Марий Эл выявили 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике зафиксировано 1643 зараженных, 1278 из которых уже выздоровели, а 10 - скончались.

- Медицинское наблюдение установлено над 1402 жителями республики, из которых 29 вернулись из-за границы в недавнее время. Из числа граждан, находящихся на домашнем карантине, 1373 имели контакт с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию. С регистрации снято 8236 человек, - сообщал накануне региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в Марий Эл сделано порядка 39,2 тысяч тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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