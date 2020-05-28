В Чувашии выявили 81 новый случай заражения коронавирусом
С начала пандемии в республике заболели 2626 человек
На данный момент выздоровели 1095 ранее зараженных граждан, скончались - 12.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным в Чувашии выявлено 2626 случаев коронавируса. О 81 последнем зараженном стало известно сегодня, 28 мая. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
На данный момент выздоровели 1095 зараженных, скончались - 12. По последним данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находятся 1834 человека. Проведено более 52 тысяч тестов на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU