В Чувашии выявили 81 новый случай заражения коронавирусом

По последним данным в Чувашии выявлено 2626 случаев коронавируса. О 81 последнем зараженном стало известно сегодня, 28 мая. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

На данный момент выздоровели 1095 зараженных, скончались - 12. По последним данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением находятся 1834 человека. Проведено более 52 тысяч тестов на коронавирус.