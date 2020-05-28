2020-05-28T10:57:52+03:00
Коронавирус Covid-19

На 28 мая в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 60 человек

Число зараженных в республике достигло 3 тысяч
Алина ГАБДУЛИНА
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2350 ранее инфицированных выздоровели, 10 - скончались.2350 ранее инфицированных выздоровели, 10 - скончались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На 28 мая в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 60 человек. 12 из них были госпитализированы, 48 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни. Все случаи контактные.

Большинство зараженных - жители Казани (21). Оставшиеся - из Набережных Челнов (12), Нижнекамского (11), Атнинского (4), Зеленодольского (4), Алькеевского (3), Высокогорского (2), Арского (1), Мензелинского (1) и Сабинского (1) районов.

Среди больных четверо несовершеннолетних, 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 17 - от 30 до 50 лет, 10 - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, 8 - от 70 до 80 лет

Так, с начала пандемии в республике выявили 3026 случаев COVID-19. 2350 инфицированных выздоровели, 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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