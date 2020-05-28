"Мы начинаем говорить о выходе на плато ": в Ульяновской области коронавирусом заболели еще 75 человек

За минувшие сутки в Ульяновской области было выявлено еще 75 случаев коронавируса. Зараженные обнаружены в Барышском, Вешкамском, Карусунском, Майнском, Николаевском, Сенгилеевском, Сурском, Ульяновском, Новомалыклинском, Новоспасском, Инзенском, Цильнинском районах, Димитровграде, Новоульяновске и Ульяновске.

Так, с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 2196 человек, 586 из которых уже выздоровели, семеро - скончались.

- Важнейшим показателем остается число заболевших ОРВИ и пневмонией. Так с 11 по 17 мая в Ульяновской области зарегистрирован 2 091 случай заболевания ОРВИ. Недельный эпидемический порог оказался почти на 68% ниже, чем среднестатистический. Случаи заболевания больничной и внебольничной пневмонией снизились до 10%. Ранее этот показатель составлял более 40%. Исходя из вышеприведенных данных, пока осторожно, но мы начинаем говорить о выходе на плато и задумываемся о новых этапах снятия ограничений. Например, в сфере спорта, - заметил на своей соцстранице глава области Сергей Морозов.

После он заметил, что с 1 июня ульяновцы смогут заниматься физкультурой на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее 5 метров друг от друга. Кроме того, к работе смогут вернуться фитнес-центры, занятия в которых будут проводиться по предварительной записи.

С 10 июня главам муниципальных образований будут даны рекомендации по обеспечению функционирования открытых плоскостных спортивных сооружений.