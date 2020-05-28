2020-05-28T10:07:41+03:00
Коронавирус Covid-19

"Мы начинаем говорить о выходе на плато ": в Ульяновской области коронавирусом заболели еще 75 человек

Тем временем глава региона Сергей Морозов задумывается о новых этапах снятия ограничений
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в области выявили 2196 случаев заражения коронавирусом.С начала пандемии в области выявили 2196 случаев заражения коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ульяновской области было выявлено еще 75 случаев коронавируса. Зараженные обнаружены в Барышском, Вешкамском, Карусунском, Майнском, Николаевском, Сенгилеевском, Сурском, Ульяновском, Новомалыклинском, Новоспасском, Инзенском, Цильнинском районах, Димитровграде, Новоульяновске и Ульяновске.

Так, с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 2196 человек, 586 из которых уже выздоровели, семеро - скончались.

- Важнейшим показателем остается число заболевших ОРВИ и пневмонией. Так с 11 по 17 мая в Ульяновской области зарегистрирован 2 091 случай заболевания ОРВИ. Недельный эпидемический порог оказался почти на 68% ниже, чем среднестатистический. Случаи заболевания больничной и внебольничной пневмонией снизились до 10%. Ранее этот показатель составлял более 40%. Исходя из вышеприведенных данных, пока осторожно, но мы начинаем говорить о выходе на плато и задумываемся о новых этапах снятия ограничений. Например, в сфере спорта, - заметил на своей соцстранице глава области Сергей Морозов.

После он заметил, что с 1 июня ульяновцы смогут заниматься физкультурой на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее 5 метров друг от друга. Кроме того, к работе смогут вернуться фитнес-центры, занятия в которых будут проводиться по предварительной записи.

С 10 июня главам муниципальных образований будут даны рекомендации по обеспечению функционирования открытых плоскостных спортивных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ульяновске автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста, который выехал на “красный”
В Куйбышевское водохранилище выпустили 20 тысяч штук молодой стерляди
В Чувашии иномарка вылетела на разделительное кольцо и врезалась в магазин, водитель погиб
В Татарстане беременную женщину с болью в животе сопроводили в больницу инспекторы ДПС
В Татарстане во время ночного пожара погиб мужчина
В Чувашии иномарка врезалась в телегу, пострадали пять человек
В Татарстане многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю
В Казани пропал 43-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи
Размеры штрафов за сжигание сухой травы и мусора в Чувашии
Прокуратура обнаружила нарушения санэпидправил на кондитерской фабрике "Акульчев"
В Татарстане начали продавать очередь в МФЦ
В Ульяновской области 10% медиков, работающих с зараженными коронавирусом, находятся в депрессии
В Казани все автобусы выйдут на маршруты с 1 июня
В Чувашии “пьяный” мотоциклист упал и сломал челюсть
В Татарстане депутата заподозрили в махинациях с землей на 3,2 миллиона рублей
В Татарстане “путинские" выплаты могут получить более 770 тысяч детей
Самая дорогая квартира под аренду в ПФО находится в Казани
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
В домах Татарстана появятся постаматы для доставки продуктов питания
«Ак Барс» покидают два нападающих
В Казани бывший зек напал с ножом на пенсионера из силовых органов