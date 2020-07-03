В Татарстане представили к награде инспектора ДПС, спасавшего пациентов горящей больницы

В День Госавтоинспекции "Комсомолке" стало известно, что инспектора ДПС Зеленодольского отделения ГИБДД МВД Татарстана Никиту Быданцева представили к ведомственной медали "За смелость во имя спасение". Молодой человек отличился во время спасения пациентов Зеленодольской ЦРБ вечером 23 мая. Во время этой трагедии погибли трое мужчин, находящихся на лечении в сосудистом центре, спасти из задымленного помещения смогли 90 человек. На следующий день 22-летний Никита спас девушку во время ее попытки свести счеты с жизнью.

В тот майский вечер Никита сменился и вместе с другом возвращался домой. Проезжая мимо ЦРБ, заметил дым и пламя из окно одной палаты на первом этаже. Оставив приятеля в машине, сам помчался к больнице. Но калитка оказалась на замке - на ночь территория лечебного учреждения закрывается. Перебраться через забор непросто - там воткнуты острые штыри. К этому времени подъехал служебный автомобиль ППС - полицейский-водитель Ильназ Гибадуллин отправился на обед, но, увидев пожар, поспешил на помощь.

Вдвоем парни преодолели ограждение и поспешили к горящему зданию.

Возле Зеленодольской больницы, где произошел пожарФото: Из материалов пресс-службы

- В здание было не войти, а из окон первого этажа начали медики выбрасывать матрасы, передавали пациентов, - вспоминает Быданцев. - Мы с Ильназом принимали пенсионерок, которые были в соседней с горящей палаты. Вот на эти матрасы мы и усаживали и укладывали людей. К нам присоединился еще один человек, сотрудник коммунальных служб.

Едва открыли запасный выход, Никита отправился внутрь, хотел убедиться, что там никого не осталось. Сумел в густом дыму осмотреть все палаты, никого не обнаружив, вышел сам. К этому времени прибыли пожарные.

Докладывать начальству о своем участии в эвакуации пациентов не стал, уехал домой. По пути встретил патруль, остановился пожелать удачи. А коллеги, услышав от него запах гари, удивились "Ты где это был?". Им и рассказал, что в больнице пожар, и он немного помог. Домой приехал поздно, родители были на даче и спрашивать, что так поздно и почему от него сильно пахнет гарью, некому. Только кошка Нафаня, которая вышла поверить, кто это пришел, недовольно фыркнула и ушла спать дальше.

Пациентов вытаскивали из соседнего с горящей палатой окнаФото: Из материалов пресс-службы

На следующий день Никита во время патрулирования спас девушку.

- По рации пришло сообщение, что на улице Чапаева девушка пытается спрыгнуть с восьмого этажа, - рассказывает Быданцев. - Мы с напарником туда. Пока он по рации передавал информацию, я поспешил наверх. Прибежал первым, смотрю - а она уже через перила перелезла, и стоит на краешке. Состояние - явно нетрезва, шатается. Пытаюсь с ней поговорить, а она и не слушает, и не понимает ничего. Забалтывал просто.

Никита подобрался поближе, и придержал ее за руку. Одновременно оценивал, сможет ли удержать девушку за одну руку, если вдруг она начнет падать, и в это время на этаж поднялись сотрудники МЧС. Вот совместными усилиями они и затащили назад незнакомку. Ее увезли на "скорой", и Никита с напарником вернулись на маршрут.

Вечером в отделе ГАИ коллеги начали поздравлять Быданцева - шутка ли, спас человека. И тут один из них сообщил начальству, что для Никиты это второй подвиг за сутки - вечером он помогал спасать людей из пожара.

- Узнав обо всем, очень испугались родители, говорят, что ты же мог погибнуть, - признался инспектор. - Но они же сами меня так воспитали, что людям, которым необходима помощь, надо помогать. Не мог я проехать мимо и просто смотреть, когда погибали люди.

Будет отмечен ведомственной наградой и Ильназ Гибадуллин. Но какой - пока неизвестно, пусть будет приятной неожиданностью.