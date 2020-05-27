Михаил Федоренко, советник руководителя ФАС России, кандидат экономических наук в интервью АЛЛАТРА ТВ: «Все люди интуитивно тянутся к миру и заботе»

Михаилом Федоренко, советник руководителя ФАС России, член попечительского совета Всемирного фонда дикой природы WWF, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив/ любящий муж и заботливый отец двух детей/

Михаил Владимирович поделился с журналистами-волонтерами АЛЛАТРА ТВ (+18) своим видением объединения людей на планете, подчеркнул, что никто не хочет войн и раздоров, рассказал о главенствующей роли любви в жизни каждого человека.

- Скажите пожалуйста, что объединяет всех людей в мире, вне зависимости от места проживания, политического статуса, вероисповедания, национальности, что общее есть у нас у всех?

- Вы знаете, это удивительно, у всех людей на планете Земля общее – это одно: никто не хочет войны. Все люди интуитивно стремятся к миру, интуитивно стремятся к заботе. Вот когда-то, в конце ХIХ - начале ХХ века, князь Кропоткин, небезызвестный, провел интересное исследование. Он был научный человек, ученый, написал книгу «Взаимопомощь среди животных и людей». И он там установил такой любопытный факт, что оказывается этика, стремление помочь друг другу – это врожденное качество человека. Со временем мы это качество теряем, как правило, еще в детстве. Но потом заново пытаемся вспомнить. Поэтому то, что нас объединяет – это, как ни странно, стремление помочь друг другу. На этом выстроены все основные религии и созидательные философии мира.

- А как сделать так, чтобы мир жил в созидательном обществе (потому что сейчас общество живет потребительством)?

- Созидание делится условно на две категории. То есть, первое – ты созидаешь внешний мир. Второе – ты созидаешь себя. Поэтому, самое главное, увидеть этот замечательный баланс – когда ты умеешь быть полезным и «не навредить» во всех сферах своей жизни, в своей личной сфере, в семье, в роду, в ближнем окружении, в бизнесе, в народе, в мире в целом и в природе в том числе. А вот как это сделать? Очень просто и, наверное, сложно одновременно – практически все люди испокон веков стремились друг друга научить созиданию. Научить и подсказать, что такое «жить, не разрушая». Так выстраивались системы образования, так выстраивали мудрецы свою жизнь, так выстраивали философы свои концепции. И вот эта наука созидания – это был очень большой пласт знаний.

Почему мы сейчас её забыли практически, пытаемся вспоминать на форумах, когда спикеры говорят, что очень важно не только зарабатывать деньги, но и уметь быть человеком созидающим. Вот это вот важный элемент, мне кажется, что в ближайшее время нам нужно понять акценты. Нам нужно понять, что наравне с тем, как мы знаем хорошо экономику, мы знаем может быть какие-то научные сферы, математику, физику, мы развиваем технологии, вот такой же большой интеллектуальный капитал, такой же большой вклад должен быть в создание знаний в сфере созидания. Тогда созидание займет свою правильную позицию.

Оно, созидание, и так есть в каждом, как я уже сказал, но мы просто неправильно понимаем важность и думаем, что это, само собой разумеется. Это не так. Нужно усиливать.

- Что такое истинная Любовь для Вас?

- Истинная любовь… Вы произнесли два слова - истина и любовь… А что такое Истина и что такое Любовь? Для меня это не праздные слова, потому что, поскольку я занимаюсь построением корп. университетов, и являюсь научным руководителем в ряде корп. университетов, поэтому создание лидерства, создание людей созидательных и эффективных при этом – это моя профессиональная задача. И одна из тем, это объяснить людям, что такое созидание, как приблизиться к слову Любовь. Я не могу сказать, что я эксперт в этом слове, но я вам дам подсказку такую, что оказывается люди пытались расшифровать эти слова.

И пытались определить в разных философиях и религиях, и концепциях – а что же такое Любовь? Допустим, если вы вспомните Канта, то Кант сказал, что есть внутренний закон в каждом человеке. Ничто так не поражает, как бескрайнее звездное небо и внутренний моральный закон. Он его назвал совестью, но если вы его «расшифруете», то увидите, что совесть без любви невозможна. Равно как и любовь без совести... Поэтому для меня, безусловно, это квинтэссенция, если таким, научным подходом сказать, а если человеческим – то для меня это конечно же умение отдавать себя. Потеряй себя для другого – вот это истинная любовь.

- Важно ли сейчас поднимать такие ключевые вопросы человечности, как, например, вопросы нравственности?

- Да. Как я уже сказал, без этого мы сейчас жить не сможем, потому что, как вы видели, тренды куда идут: роботы быстро заменяют всех, и они подпирают нас. Скоро возникнет вообще большой вопрос: если тебя везде может заменить робот, то кто ты? И останется только несколько слов: что оказывается, как профессия ты заменен, как бегун, как прыгун или как спортсмен – тоже, собственно говоря. То есть далеко не это тебя определяет. А тебя определят такие слова, как уважение, любовь, доверие, счастье, свобода и ответственность, в том числе. А также доброта, нежность, ласка – вот, что лично для каждого из нас эти слова? Казалось бы, такая простая тема, но в современной эпохе, за последние несколько тысяч лет, мы, пожалуй, наиболее близко подобрались к задаче ответить для себя на эти вопросы.

Журналисты-волонтеры поблагодарили Михаила Владимировича за познавательное и развернутое интервью, и в свою очередь, рассказали о созидательных инициативах популярного общественного движения. АЛЛАТРА ТВ - это медиа ресурс, ориентированный на широкий круг аудитории (в самых различных аспектах общества - культура, экономика, наука).

Благодаря качественному и уникальному контенту, волонтерское ТВ уже завоевало симпатии сотен тысяч подписчиков по всему миру и имеет миллионы просмотров в ютубе. А такие социальные проекты, как «Созидательное общество», «Нет насилию в семье и обществе», «Единое зерно» являются актуальными и значимыми.

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