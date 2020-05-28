Что ждет НПФ в будущем

Все крупные НПФ опубликовали финансовые результаты своей деятельности за полный 2019 год. Их данные свидетельствуют о том, НПФ смогли преодолеть последствия, связанные с санацией крупнейших банков 2017 года. Для части фондов это стало новым этапом развития, один из крупнейших - НПФ БУДУЩЕЕ и Телеком-Союз сменили акционера и всю команду топ-менеджеров, чья новая стратегия управления активами показала свои первые положительные результаты. Часть так называемых «малых» фондов присоединились к более крупным игрокам, от чего, как показывает практика, клиенты только выигрывают – большие фонды более стабильны и надежны.

Частные фонды показывают хороший уровень финансовой устойчивости и взвешенную инвестиционную политику, которая приносит клиентам стабильный доход. Согласно отчетам, опубликованным на официальном сайте Центробанка РФ, НПФ начислили на счета граждан более 200 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что частные фонды прочно заняли место как в пенсионной системе Российской Федерации, так и на финансовом рынке. Они управляют накоплениями наравне с государственным, при этом их доходности достаточно сопоставимы.

По данным Пенсионного фонда РФ в 2018 году 36,9% заявлений о переводе пенсионных накоплений были поданы переходящими в НПФ россиянами. Негосударственные фонды привлекают клиентов наличием сервисов и понятным результатом инвестирования, который ежегодно отражается на счетах. Среди преимуществ результат накоплений в деньгах, а не в баллах, дополнительные удобные каналы связи – личный кабинет на сайте, мобильное приложение, более клиентоориентированный индивидуальный подход. К тому же пенсию по договорам НПО теперь можно получить на пять лет раньше установленного пенсионного возраста: с 55 лет женщины и с 60 лет мужчины. Это стало возможным после подписания соответствующего закона президентом РФ 18 марта 2020 года. Он будет распространятся и на тех граждан, которые станут участниками НПФ в будущем.

Впрочем, в этом году, НПФ вновь предстоит доказать, что они умеют распоряжаться средствами клиентов не только в периоды их роста и стабильности, но и в кризисные времена. В условиях пандемии стало очевидно, что эффективность работы теперь во многом зависит от качественного и своевременного развития цифровых технологий. Период самоизоляции показал востребованность дистанционных услуг, поэтому приоритетными задачами для НПФ станут не только выплаты пенсионных накоплений, но и цифровизация сервисов.

Как отмечает генеральный директор НПФ Будущее Елена Тетюнина, 2020 год принес на финансовый рынок новые вызовы, с которыми фонды также будут работать, продолжая обеспечивать непрерывное исполнение всех обязательств перед клиентами.

- Мы постоянно работаем над расширением функционала Личного кабинета клиента и внедряем доработки, чтобы коммуникация с фондом была быстрой и удобной - говорит Елена Тетюнина. – Наша стратегическая цель в этом направлении – предоставлять все необходимые клиенту сервисы и продукты онлайн. Сейчас в личном кабинете доступна функция дистанционного изменения персональных данных и банковских реквизитов для получения пенсий.