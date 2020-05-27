В Казани стартовал последний этап рекультивации Самосыровской свалки: что посадят на мусоре

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил теперь называть территорию бывшей Самосыроывской свалки – Самосыровским холмом. Сделал он это, посетив территорию экс-полигона захоронения отходов и дав старт последнему этапу его рекультивации. Там вместо огромной свалки теперь действительно находится зеленый холм.

Фото: с сайта metshin.ru

Напомним на Самосыровской свалке, площадь которой 32 гектара, с 60-х годов прошлого века захоронили более 45 миллионов тонн мусора. Высота насыпей отходов достигала 45 метров. До самого закрытия эта свалка считалась едва ли не самой крупной в Татарстане. Пожары и вонь, которая ощущалась даже в центре Казани, приносили немало неудобств горожанам.

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ И ЧТО СДЕЛАЛИ

В итоге было принято волевое решение закрыть Самосыровскую свалку навсегда. Мало того задумали ее еще и рекультивировать. На это в общей сложности понадобилось 4 года и около 367 миллионов рублей.

Сначала склоны навалов сделали более пологими – уменьшив высоту горы мусора до 30 метров. «Срезанные» отходы расположили у основания свалки на территории площадью 7 гектаров.

Далее мусор покрыли специальной пленкой. Она предотвратила попадание влаги на мусор, а значит и замедлило его дальнейшее гниение. А производимый им газ выводят наружу с помощью специальной дренажной системы.

Фото: с сайта metshin.ru

После пленку засыпали метровым слоем простой земли и 15 сантиметровым слоем чернозема, чтобы там можно было высаживать растения.

В итоге находящиеся там деревья начали оживать сами. Так, что через несколько лет на месте бывшей свалки появится зеленая ландшафтная зона, в том числе и с цветами.

Фото: с сайта metshin.ru

ПОЧЕМУ РЯБИНА?

Сейчас же у основания холма начали высадку 500 рябиновых деревьев. Это пятилетние саженцы с диаметром ствола три сантиметра. Рябину выбрали из-за того, что она хорошо приживается, быстро разрастается и ее не нужно часто поливать. Кроме того, корни этого дерева послужат дополнительным укреплением основания холма.

Фото: с сайта metshin.ru

А на самом нем решили высадить 1 000 трехлетних кустарников спиреи. При этом одним холмом озеленение не ограничится. Деревья и кустарники появятся и в полукилометровой санитарной зоне бывшей свалки.

Фото: с сайта metshin.ru

ВЫШЕ ДЕРЕВЬЕВ

И если на сегодня вопрос с Самасыровской свалкой решен, то остается проблема возникновения других подобных объектов.

Так, по словам мэра Казани Ильсура Метшина, сейчас скорость образования мусора в городе очень выросла. И если три года назад Восточный полигон, куда отходы свозят после закрытия Самосыровской свалки, выглядел как котлован, то сейчас он уже заполнен на 95%. И это, несмотря на то, что мусор там специально уплотняют. Высота навалов там выше деревьев.

Фото: с сайта metshin.ru

Существующих резервов под захоронение отходов Казани хватит только на три года. На ближайшее будущее нужен еще один полигон площадью 900 гектаров.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Рекультивацию старых свалок в Казани собираются продолжать. Так, в 2021 году ее планируют начать на полигоне ЗАО «КЭК».