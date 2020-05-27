2020-05-27T16:44:29+03:00
Общество

В Набережных Челнах прокуратура выявила нарушение в выплате надбавок для медиков, работающих с коронавирусными больными

Надзорный орган требует включить их в список тех, кому положена надбавки обещанные Владимиром Путиным
Лика ИСАЕВА
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Шесть фельдшеров и пять водителей спецавтомобилей не обнаружили в своих зарплатных корешках за апрель обещанной Владимиром Путиным надбавки за работу с коронавирусными больными.Шесть фельдшеров и пять водителей спецавтомобилей не обнаружили в своих зарплатных корешках за апрель обещанной Владимиром Путиным надбавки за работу с коронавирусными больными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В прокуратуру Татарстана поступили жалобы от 11 сотрудников "скорой помощи" из Набережных Челнов. Шесть фельдшеров и пять водителей спецавтомобилей не обнаружили в своих зарплатных корешках за апрель обещанной Владимиром Путиным надбавки за работу с коронавирусными больными.

Напомним, им всем по Указу Президента России были положены надбавки в виде 20% от среднемесячного дохода за девять месяцев каждому, но почему то их фамилии в списке на получение этих выплат не оказалось. Во время совещания с главами регионов и ведомств Владимир Путин раскритиковал чиновников и потребовал от прокуратуры взять на контроль ситуацию с доплатами медикам.

Вот сотрудники надзорного ведомства и встали на защиту сотрудников медучреждения Набережных Челнов. Во время проверки жалоб удалось установить, что в список премируемых за "особые условия" работы в период пандемии не вошли фельдшеры и медсестры по приему и передаче вызовов бригадам "скорой помощи". Приказ был подписан главврачом станции.

Напомним, что, узнав о невыплате и экономии гарантированных надбавок медикам, президент Татарстана Рустам Минниханов также потребовал наказать виновных и выплатить все деньги.

В случае Набережных Челнов прокуратура внесла протест на подписанное положение о выплатах, а также направила в адрес главного врача представление об устранении нарушения законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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