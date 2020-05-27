Расписание ЕГЭ в Чебоксарах 2020: когда пройдут экзамены и по каким предметам

Коронавирус бушует в России уже несколько месяцев. Сейчас ситуация стабилизировалась, но ряд ограничений все равно действует во избежание резкого роста числа зараженных. Меры коснулись и единого государственного экзамена 2020 (ЕГЭ), которые ежегодно сдают в том числе и выпускники школ Чебоксар.

Так, например, ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует поступать в вузы. Остальные получат аттестаты просто так. Изменились и даты проведения экзаменов. Так, основная волна будет проходить с 29 июня по 25 июля, вторая - с 3 по 8 августа.

ОСНОВНАЯ ВОЛНА

Расписание ЕГЭ в Чебоксарах 2020: 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, во время которых будет протестирована система; 3 июля - экзамены по географии, литературе и информатике; 6 и 7 июля - экзамены по русскому языку; 10 июля - экзамен по профильном математике; 13 июля - экзамены по истории и физике; 16 июля - экзамены по обществознанию и химии; 20 июля - экзамены по биологии и иностранному языку (письменная часть); 22 и 23 июля - экзамены по иностранному языку (устная часть).

24 июля - резервный день для экзаменов по всем предметам кроме русского и иностранного языков, а 25 июля - резервный день по всем предметам.

ВТОРАЯ ВОЛНА

В августе сдать ЕГЭ смогут те, у кого была уважительная причина не сделать этого во время основной волны. 3 августа пройдут экзамены по географии, литературе, информатике, биологии, истории и иностранному языку (устная часть); 5 августа - экзамен по русскому языку; 7 августа - экзамены по обществознанию, химии, физике, профильной математике и иностранному языку (письменная часть).

8 августа станет резервным днем для сдачи экзаменов по всем предметам.

- Нас часто спрашивают не только про маски, но и про перчатки. Представляете, каково это, просидеть в июле в перчатках 4 часа? И в масках в том числе - это непросто. С Роспотребнадзором у нас отработана такая рекомендация: в "тяжелых" регионах местные власти сами будут принимать решение, надо это или нет. В тех регионах, где опасности заражения нет, инфекция на летний период приобрела формат, скажем так, нулевой, использовать эти средства необходимости не будет. Это выбор субъектов. Мы сейчас одну жесткую формулу дать всем не можем. Поэтому рекомендации максимально общие и простые, - отметил врио главы Рособрнадзора России Анзор Музаев.

Апелляции после экзаменов во возможности будут проходить в дистанционном формате.