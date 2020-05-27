На 27 мая в Татарстане коронавирус победили еще 143 человека

Во вторник, 26 мая, в Татарстане были выписано 134 ранее зараженных коронавирусом пациентов. Все они выздоровели. Так, число переболевших в регионе достигло 2226 человек.

- На данный момент под медицинским наблюдением находится 2819 человек. 26 918 человек снято с меднаблюдения, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. - С начала исследований проведено 134 716 тестов на COVID-19. Досмотрено 1845 рейсов и 169 985 пассажиров.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 2966 случаев COVID-19. 10 инфицированных скончались.