В Марий Эл зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом
При этом за минувшие сутки были выписаны 62 инфицированных
С начала пандемии в регионе были выявлены 1602 случая COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 43 жителей Марий Эл. Об этом утром в среду, 27 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
При этом, во вторник в республики были выписано 62 ранее зараженных человека. Так, число выздоровевших достигло 1217. Тогда как с начала пандемии были выявлены 1602 случая COVID-19.
Число летальных случаев остается неизменным - 10.
ИСТОЧНИК KP.RU