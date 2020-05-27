2020-05-27T11:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом

При этом за минувшие сутки были выписаны 62 инфицированных
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе были выявлены 1602 случая COVID-19.С начала пандемии в регионе были выявлены 1602 случая COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 43 жителей Марий Эл. Об этом утром в среду, 27 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

При этом, во вторник в республики были выписано 62 ранее зараженных человека. Так, число выздоровевших достигло 1217. Тогда как с начала пандемии были выявлены 1602 случая COVID-19.

Число летальных случаев остается неизменным - 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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