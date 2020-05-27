В Марий Эл зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 43 жителей Марий Эл. Об этом утром в среду, 27 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

При этом, во вторник в республики были выписано 62 ранее зараженных человека. Так, число выздоровевших достигло 1217. Тогда как с начала пандемии были выявлены 1602 случая COVID-19.

Число летальных случаев остается неизменным - 10.