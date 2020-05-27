По данным на 27 мая в Чувашии коронавирус диагностировали еще 73 человек

В Чувашии коронавирусом заболели еще 73 человека. Об этом в среду, 27 мая, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Так, с начала пандемии в республике COVID-19 заразились 2545 граждан, 922 из которых уже выздоровели, 12 - скончались. О последнем летальном случае стало известно сегодня.

Несмотря на то, что 54-летний мужчина умер еще 29 апреля в Московской области, его смерть попала в списки Чувашии, так как пациент был зарегистрирован в республике.

По данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в регионе сейчас находятся порядка 1,7 тысяч человек. С начала пандемии в Чувашии проведено 50 412 тестов на коронавирус.