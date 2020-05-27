Центры реабилитации, кластерное образование и национальная идентичность: что попадет в пятилетку развития Чувашии?

Правительство Чувашии продолжает создание комплексной программы социально-экономического развития, по которой региону придется жить в ближайшие пять лет. Плана действий, который позволит субъекту выйти из сложившегося кризиса.

Идею разработать комплекс действий еще в начале февраля озвучил исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Для детального изучения ситуации и проработки программы привлечены профессионалы федерального и республиканского уровня, которые в рамках стратегических сессий вносят свои предложения.

НАСТОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Программа развития Чувашии пока готова в первой редакции. Предполагается, что она включит в себя перечень реальных проектов и мероприятий, а также источники финансирования для их реализации.

- Глава республики специально настаивал, чтобы в этой программе было четко выделен тот уровень действий, который может выполнять только он, его сфера ответственности. Это в первую очередь общение с руководством страны, выход на федеральный уровень с нашими инициативами. Поэтому внутри этой программы должен быть отдельный документ, четко выделяющий сферу ответственности главы и те инициативы, которые будут исходить от него, - подчеркнул генеральный директор ЗАО «Международный центр развития регионов» Игорь Меламед.

При этом, по словам заместителя председателя Кабмина Республики Чувашия Аллы Салаевой, коллективные наработки в последующем станут настольным документом для Олега Николаева.

ТРИ СФЕРЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

На днях эксперты в режиме видеоконференцсвязи обсудили социальный блок основных направлений программы: медицину, образование и культуру.

По мнению экспертов, уже сегодня действующие центры способствуют развитию медицинского туризма в республике. Регион обладает потенциалом и для развития реабилитационного направления. Большим подспорьем, считают эксперты, здесь будут уникальные сапропелевые грязи, сероводородная и хлоридно-натриевая воды республики.

- Реабилитационный потенциал - это та изюминка, которая может выстрелить именно в Чувашии. Ведь реабилитационная служба в целом по стране пока еще на стадии формирования, - отметила в процессе совещания руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова.

По рекомендациям Самойловой, региону необходимо выбрать три-четыре базы, которые будут собирать весь реабилитационный потенциал и в последующем привлекать кадры и технологии.

В рамках обсуждения эксперты обратили внимание на реабилитацию военных и спортсменов, а также офтальмологических пациентов. Кроме того, отмечалось, что в регионе есть все возможности для реабилитации после перенесенной онкологии, хирургического вмешательства при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Для более успешной реализации программ было предложено растиражировать опыт некоторых санаториев Чувашии в частно-государственном партнерстве.

Эксперты из области культуры напомнили, что в Чувашии есть масса достопримечательностей, которые могут быть опорными точками образовательного туризма, и привели в пример Дом-музей Лобачевского, Музей Андрияна Николаева и другие объекты, способные стать местами притяжения для школьников со всей России. Немало было сказано об уникальных достопримечательностях региона, о фестивалях, которые уже проходят в республике. Как один из интересных вариантов эксперты предложили проведение фестивалей национальной вышивки.

Эксперты площадки образования предложили реализовать проекты, которые позволят удержать школьников и молодых специалистов в регионе. Среди них развитие кластерного образования, в том числе с привязкой к дворцам творчества, и создание консорциума ведущих предприятий Чувашии.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Подготовку программы нужно завершить в июне, а затем ее представят общественности для обсуждения.

Ожидается, что по итогам «пятилетки» удастся улучшить ряд ключевых показателей: на 53% увеличится объем республиканского валового продукта, на 36% - объем промышленного производства, до 75% поднимется уровень самообеспечения республики собственными финансами, то есть вырастет уровень ее бюджетной независимости. И, что особенно важно для жителей Чувашии, среди которых многие вынуждены искать достойных зарплат за пределами родного региона, - более чем на четверть возрастет число высокооплачиваемых рабочих мест.