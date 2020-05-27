2020-05-27T11:38:41+03:00
Коронавирус Covid-19

27 мая в Татарстане коронавирусом заразились еще 54 человека

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 2964 случая COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 2964 случая COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Татарстане выявили 54 новых случая коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (39). Оставшиеся из Атнинского района (4), Набережных Челнов (3), Лаишевского района (2), Нижнекамского района (2), Пестречинского района (2), Буинского района (1) и Зеленодольского района (1).

- Все контактные. 20 человек госпитализировано, 32 - получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Среди больных пятеро несовершеннолетних, 4 человека в возрасте от 18 до 30 лет, 21 - от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 6 - от 60 до 70 лет, 4 - от 70 до 80 лет.

Так, с начала пандемии в Татарстане выявили 2966 случая коронавируса. 2226 инфицированных уже выздоровели, 10 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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