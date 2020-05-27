2020-05-27T16:44:29+03:00
Происшествия

Экс-фермер на угнанном авто сбил гаишника в Казани: что еще известно о задержанном водителе

Злоумышленник протащил полицейского за машиной по асфальту и скрылся, но в итоге был пойман
Ирина ЛЕСКОВА
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Задержанного лихача сейчас держат в камере отдела полиции.Задержанного лихача сейчас держат в камере отдела полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Здоровье инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани, который пострадал вчера, 26 мая, во время попытки остановить УАЗик с чувашскими номерами и попавшем под его колеса, медиками БСМП оценивается как стабильное. Пока старший лейтенант проходит лечение, в камере отдела полиции до суда заперт и водитель того самого отечественного внедорожника, за которым шла погоня.

Напомним, лихач протащил полицейского за машиной и скрылся. Тем не менее водителя УАЗика удалось задержать. Мужчина активно сопротивлялся, поэтому его заковали в наручники.

Жители Новошешминского района Татарстана, где проживает задержанный 32-летний мужчина, узнав о его "приключениях" в Казани особо не удивились.

- Он известный в районе своими выходками дебошир, - утверждала в беседе с "Комсомолкой" Анна (имя изменено - Ред.). - Он ведь состоит на учете как наркоман, это все давно знают. Он как-то попытался коров здесь разводить, но прогорел. Жену и сына бьет, сколько раз полиция его забирала, но жена его или боится, или жалеет, заявления забирала всякий раз. Пьяный за рулем катается, и на штрафы и наказания ему все плевать.

Вторят женщине и соседи экс-фермера. Мол, мужчина и в Новошешминске устраивал нечто подобное, но ему все сходило с рук - кражи и грабеж, сбыт и приобретение наркотиков. Каждый раз, по словам местных жителей, он отделывался условным сроком.

А когда у мужчины истек срок действия водительских прав, он как ни в чем ни бывало продолжал разъезжать на машине без них, при этом не всегда трезвым.

Его ловили, задерживали на несколько суток по административному кодексу, назначали крупные штрафы... Но он не платил и снова садился за руль. А в июле 2016 года Новошешминский мировой судья приговорил мужчину к лишению водительских прав на 100 месяцев - до июля 2024 года. Снова он попался в Казани. Решил, видимо не сдаваться полицейским, и устроил гонки по улицам города.

- От прохождения медосвидетельствования мужчина и в этот раз отказался, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Кроме административных протоколов в отношение его возбуждено уголовное дело по статье "Угон" - оказалось, что УАЗ, на котором он лихо пытался уйти от полицейской погони, он украл.

Сейчас также решается и вопрос о возбуждении уголовного дела за наезд на полицейского. Возможно в этот раз экс-фермер из Чувашии не отделается одним условным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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