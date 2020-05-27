В Чувашии зарегистрирована еще одна гибель пациента от covid-19
Погибшим оказался 54-летний мужчина
Мужчина умер от коронавирусной инфекцииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще одну смерть пациента от коронавирусной инфекции зарегистрировали в республики. Погибшим оказался 54-летний мужчина, который скончался еще 29 апреля в госпитале в Московской области.
Результаты судмедэкспертизы подтвердили гибель мужчины от covid-19, и печальный результат попал в статистику смертей от этой инфекции по месту его регистрации - в Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU