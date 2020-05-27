2020-05-27T10:48:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии скончалась медсестра с диагнозом covid-19

Женщина была на больничном с ОРВИ с 20 мая
Лика ИСАЕВА
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В результате проведенных тестов медсестре поставили диагноз "коронавирусная инфекция"В результате проведенных тестов медсестре поставили диагноз "коронавирусная инфекция"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В республике произошел еще один смертельный случай гибели пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Во время перевозки из Алатырской ЦРБ в Чебоксары в карете "скорой помощи" скончалась 44-летняя медсестра.

Женщина с 20 мая находилась на больничном с диагнозом ОРВИ, у нее взяли анализы на covid-19, и опасения врачей подтвердились - медик заболела этой болезнью. Медсестру сразу госпитализировали в инфекционное отделение Алатырской ЦРБ. При этом у нее основным диагнозом при поступлении обозначили подозрение на коронавирусную инфекцию, вирус не идентифицирован, средне-тяжелое течение, внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония средней степени тяжести. Уже в отделении к этим диагнозам добавились гипертония 2 степени, хроническая сердечная недостаточность. К сожалению, там же впервые выявили у женщины, страдавшей ожирением, и сахарный диабет.

В воскресенье состояние пациентки значительно ухудшилось, и было принято решение перевезти ее для дальнейшего лечения в БСМП Чебоксар, но транспортировку она не выдержала, скончалась по пути в больницу.

Погибшая медсестра работала в Алатырской ЦРБ с 1995 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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