В Чувашии скончалась медсестра с диагнозом covid-19

В республике произошел еще один смертельный случай гибели пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Во время перевозки из Алатырской ЦРБ в Чебоксары в карете "скорой помощи" скончалась 44-летняя медсестра.

Женщина с 20 мая находилась на больничном с диагнозом ОРВИ, у нее взяли анализы на covid-19, и опасения врачей подтвердились - медик заболела этой болезнью. Медсестру сразу госпитализировали в инфекционное отделение Алатырской ЦРБ. При этом у нее основным диагнозом при поступлении обозначили подозрение на коронавирусную инфекцию, вирус не идентифицирован, средне-тяжелое течение, внебольничная двусторонняя нижнедолевая пневмония средней степени тяжести. Уже в отделении к этим диагнозам добавились гипертония 2 степени, хроническая сердечная недостаточность. К сожалению, там же впервые выявили у женщины, страдавшей ожирением, и сахарный диабет.

В воскресенье состояние пациентки значительно ухудшилось, и было принято решение перевезти ее для дальнейшего лечения в БСМП Чебоксар, но транспортировку она не выдержала, скончалась по пути в больницу.

Погибшая медсестра работала в Алатырской ЦРБ с 1995 года.