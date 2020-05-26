Самый длинный в России трамвайный маршрут появится в Казани
В столице Татарстана в рамках строительства Большого казанского кольца (БКК) появится самый длинный в России замкнутый трамвайный маршрут. Его протяженность составит 34 километра. Сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.
- Маршрут пройдет по территории шести районов города, решая проблему транспортной доступности многих объектов, востребованных жителями, - сказал Куляжев.
Напомним, что запустить первые вагоны по маршруту планируется уже этим летом. Закольчевать его решили на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.
ИСТОЧНИК KP.RU