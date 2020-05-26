2020-05-26T18:32:52+03:00
Общество

Самый длинный в России трамвайный маршрут появится в Казани

Он пройдет по территории шести районов города
Олег ЛУГОВОЙ
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Его протяженность составит 34 километра.Его протяженность составит 34 километра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В столице Татарстана в рамках строительства Большого казанского кольца (БКК) появится самый длинный в России замкнутый трамвайный маршрут. Его протяженность составит 34 километра. Сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.

- Маршрут пройдет по территории шести районов города, решая проблему транспортной доступности многих объектов, востребованных жителями, - сказал Куляжев.

Напомним, что запустить первые вагоны по маршруту планируется уже этим летом. Закольчевать его решили на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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